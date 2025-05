AKINCI TİHA TEBER-83 Güdüm Kiti'yle bir eşiği daha aştı

Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA), bir testi daha başarıyla tamamladı.

ROKETSAN tarafından geliştirilen TEBER-83 Güdüm Kiti, Bayraktar AKINCI ile yapılan ilk atış testinde başarı sağladı.

Sosyal medya hesabından test görüntüsünü paylaşan Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, "Bayraktar AKINCI, TEBER-83 Güdüm Kiti ile ilk atış testini başarıyla tamamladı" ifadelerini kullandı.

ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci ise, "TEBER-83’ten tam isabet. Bayraktar AKINCI, TEBER-83 Güdüm Kitimiz ile yapılan ilk test atışını başarıyla gerçekleştirdi. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum" dedi.

🔹 Bayraktar #AKINCI, TEBER-83 Güdüm Kiti ile ilk atış testini başarıyla tamamladı. ✈️🐳🚀



🔹 Bayraktar #AKINCI has successfully completed its first firing test with the TEBER-83 Guidance Kit. ✈️🐳🚀@BaykarTech 🤝 @Roketsan#MilliTeknolojiHamlesi 🌍🇹🇷 pic.twitter.com/oi7RXVyme1