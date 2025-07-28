Akiş GYO’dan ‘Kırmızı Karavan’ projesi: Koruma altındaki çocuklar desteklenecek

Akiş GYO, 20’nci yılına özel Kırmızı Çocuklar Derneği ile birlikte önemli bir sosyal sorumluluk projesine imza atıyor.

‘Kırmızı Karavan’ projesiyle Türkiye’nin önde gelen isimlerinden oluşan gönüllü elçilerin ürettiği özel ürünler satışa sunulacak. Satışlardan elde edilen gelir de koruma altındaki çocukların sosyal gelişimini desteklemek için Güçlü Yarınlar Akademisi'ne bağışlanacak. Projeyle aynı zamanda, koruyucu ailelik konusunda kamuoyunu bilinçlendirmek de hedefliyor.

Akasya ve Akbatı'da kapılarını açacak

Güçlü Yarınlar Akademisi, 4-9 yaşlarındaki çocukların temel eğitim yolculuklarını desteklemek, yaratıcılıklarını geliştirmek ve sosyal-duygusal gelişimlerine katkı sunmak amacıyla kuruldu. Her yıl koruma altında bulunan en az 300 çocuğa doğrudan destek verilmesi hedefleniyor.

Proje çerçevesinde Akiş GYO’nun İstanbul’daki iki önemli yaşam alanı olan Akasya ve Akbatı, bu aydan itibaren ‘Kırmızı Karavan’a kapılarını açıyor.

AVM alanlarında kurulacak Kırmızı Karavan’da Kırmızı Çocuklar Derneği'nin kurucusu, moda tasarımcısı Simay Bülbül ve Türkiye’nin önde gelen isimlerinden oluşan gönül elçilerinin hazırladığı özel ürünler satışa sunulacak. Bu satışlardan elde edilen tüm gelir, Güçlü Yarınlar Akademisi’ne aktarılacak.

Kırmızı Karavan günlerinde ayrıca, çocuklara yönelik yaratıcı atölyeler, yetişkinlere ve gençlere açık söyleşiler, koruyucu aile bilgilendirme seansları ve toplumsal farkındalık çalışmaları da düzenlenecek.

Kırmızı Karavan ve Akiş GYO'nun bu çalışması, , gayrimenkul sektöründe toplumsal etkiyi odağına alan yeni bir modelin kapısını aralıyor. Aynı zamanda özel sektör ile sivil toplumun nasıl birlikte çalışabileceğine dair bir örnek de sunacak.

"Geleceğe kurulan bir köprü olarak görüyoruz"

Akiş GYO Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Levent Çanakçılı, bu projeyle ilgili şu açıklamaları yaptı:

"20’nci yılımızda, yıllar içinde oluşturduğumuz değeri daha büyük bir anlamla buluşturmak istedik. Kırmızı Karavan, kapsayıcı, dönüştürücü ve sürdürülebilir bir sosyal fayda modeli. Kurumların gerçek etkisi, toplumun sessiz kalan taraflarına nasıl temas ettikleriyle ölçülüyor. Bu nedenle, çocuklara ulaşan her adımı, geleceğe kurulan bir köprü olarak görüyoruz.”

"Her bir çocuğun gözünde parlayan ışık, bu yolculuğun en değerli karşılığı"

Projeye dair duygularını aktaran Simay Bülbül ise şu ifadeleri kullandı:

“Kırmızı Karavan, yıllardır kalbimde filizlenen bir hayaldi. Şimdi bu hayali, Akiş GYO ile birlikte gerçeğe dönüştürüyoruz. Bu projeyle koruma altındaki çocukların hayatına neşe, umut ve hayal kurma cesareti taşıyoruz.

Onlar için güvenli, ilham verici ve sevgiyle örülmüş alanlar oluşturuyoruz. Her bir çocuğun gözünde parlayan ışık, bu yolculuğun en değerli karşılığı. Akiş GYO ile attığımız bu adım da bir iş birliğinden öte umutları büyüten bir dayanışma hikayesi” dedi.