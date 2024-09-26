Akkuyu NGS yetkilileri Rosatom heyetini ağırladı

Rosatom Genel Müdürü Aleksey Likhachev ve heyeti, Akkuyu NGS sahasını ziyaret etti. Akkuyu NGS projesinde yer alan yetkililerle bir araya gelen Likhachev, 1'inci ünitedeki devreye alma kompleksinin ana tesislerindeki çalışmaların gidişatı hakkında bilgi aldı.

Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Sergei Butckikh, Akkuyu NGS'nin ilk ünitesinin devreye alınması için yapılan hazırlıkların son aşamasında olduklarını ifade ederek, şunları kaydetti: "Akkuyu NGS'nin ilk ünitesinin devreye alınması için yapılan hazırlıkların son aşamasındayız, dolayısıyla sahadaki çalışmalar mümkün olduğunca aktif şekilde yürütülüyor. Güç ünitesinin tüm sistemleri ve parçaları kademeli olarak çalışmaya hazır duruma getiriliyor ve tasarım parametrelerine uygunlukları titizlikle kontrol ediliyor. Yıl sonuna kadar, türbin binasındaki önemli operasyonlardan biri olan türbin ünitesinin çark cihazına yerleştirilmesi gerçekleştirilecek. Bu, türbin kurulumundaki son aşamayı teşkil ediyor, böylelikle türbin ünitesi ve tüm yardımcı sistemler test için hazır hale gelmiş olacak. Devreye alma işlemine hazırlanmak, tüm proje ekibinin maksimum katılımını gerektiriyor. Bununla birlikte Rosatom, NGS'lerin hem inşasında hem de işletilmesinde güvenliği her zaman ön planda tutmaktadır. Türkiye'nin ilk nükleer güç santralinin inşası da bunun bir göstergesidir."