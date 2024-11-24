Akkuyu NGS'de uçan çatılar ölüm getirdi: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Mersin'de fırtına adeta şehri yıkıp geçti. Kuvvetli rüzgara dayanamayan çatılar uçtu, ağaçlar devrildi. Sabah saatlerinde bir anda şiddetlenen fırtına sonrası acı haber de geldi.

Çatılar uçtu

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin inşaatında çalışan işçilerin kaldığı prefabrik yapıların çatıları fırtına nedeniyle uçtu. Sürüklenen çatılar park halindeki otomobillerin ve bazı işçilerin bulunduğu açık alana savruldu.

Çatıya takılıp yuvarlanan otomobilin altında kaldı

Çatılara takılan otomobiller zarar görürken, 44 yaşındaki A.F. yuvarlanan otomobilin altında kalarak ağır yaralandı. Çatıların altında kalan 24 yaşındaki A.Ç. ise hayatını kaybetti.

Korkunç anlar işçiler tarafından saniye saniye kaydedilirken, çok sayıda otomobilde de hasar meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İşçiler canhıraş halde yaralı mesai arkadaşlarının yardımına koşarken, olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.