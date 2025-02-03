Akkuyu Nükleer’de pompalama istasyonu devreye alınıyor

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ndeki birinci güç ünitesinin soğutma sistemi için inşa edilen pompalama istasyonu devreye alma aşamasına geldi. Mersin’in Gülnar ilçesinde yapımı süren santralde, tüm sistem ve ekipmanların soğutulmasına yönelik yapılan Açık Deniz Hidroteknik Yapıları Projesi tamamlandı.

Proje kapsamında kurulan kara pompalama istasyonunda, ana soğutma suyu üniteleri 21 metre derinliğe yerleştirildi. 6 bin 500 kilovatlık elektrik motorları ise 5 metre derinlikte konumlandırıldı. Bu yüksek teknolojiye sahip istasyon, sel ve tsunami gibi dış etkilere karşı güvenli bir şekilde tasarlandı. Şu an, devreye alma işlemleri uzman ekipler tarafından gerçekleştiriliyor.

İstasyonun bünyesinde, drenaj kanalı, sifon kuyuları, dağıtım odası ve su alma ile boşaltma yapıları yer alırken, büyük dört pompa da bu komplekste bulunuyor. Akdeniz'den saatte 260 bin metreküp su pompalama kapasitesine sahip olan istasyon, birinci güç ünitesindeki reaktör dışındaki tüm sistemlerin soğutulmasını sağlıyor.

“Yakın gelecekte su almaya hazır olacaklar”

Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Sergey Butckikh, AA muhabirine verdiği demeçte, sahadaki ekiplerin büyük bir özveriyle çalıştığını belirtti. Butckikh, Açık Deniz Hidroteknik Yapıları Projesi’nin birinci güç ünitesinin kritik bir parçası olduğunun altını çizerek, "Türbin yoğuşturucuları ve güvenlik sistemlerinin soğutulması, nükleer santraller için önemli bir teknolojik süreç. Kara ve açık deniz yapıları, çok sayıda pompa içeren karmaşık bir altyapıya sahip" dedi.

İstasyonun devasa büyüklükteki pompaları hakkında da bilgi veren Butckikh, "Bir pompa saatte yaklaşık 65 bin metreküp deniz suyu sağlıyor. İstasyonumuzda bu büyüklükte dört pompa var. Ayrıca güvenlik ve destek sistemleri de mevcut. Projemizin tüm yapılarını bitirdik ve faaliyete geçiriyoruz. Yakın gelecekte su almaya başlayacaklar" şeklinde konuştu.

Projenin mühendislik ve işbirliği açısından önemine değinen Butckikh, "Açık Deniz Hidroteknik Yapıları Projesi, Türkiye ve Rusya'nın mühendislik becerilerini birleştirerek titiz ve yoğun çalışmalarla tamamlandı. Bu başarı, mühendisler arasındaki güçlü işbirliğinin ve jeopolitik zorlukların aşılmasının bir sonucudur" ifadelerini kullandı.