AKM, 1.8 milyar liraya biter, dünyada ilk 10’a girer

VAHAP MUNYAR

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Taksim’deki Atatürk Kültür Merkezi (AKM) kaba inşaatının yüzde 90’ının tamamlandığını belirterek, “Ses düzeni, akustik teknolojisiyle ilgili, yani mekanik işler biraz zaman alıyor. AKM, Sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği tarihte, 29 Ekim 2021’de resmen açılacak. Dünyadaki emsalleriyle kıyaslandığında ilk 10’a girecek” dedi. Ersoy, AKM’nin toplam maliyetinin 1.8 milyar lirayı bulacağını belirtti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, medya kuruluşlarının yönetici ve temsilcileriyle AKM’nin inşaat halindeki tiyatro salonun fuayesinde gerçekleşen buluşmasında şunları anlattı:

• 100 BİN METREKARE: AKM, hizmete girdiğinde dünyada ilk 10’da, onun da içinde üst sıralarda yer alacak. Önceki halinde 30 bin metrekare olan kapalı alan 100 bin metrekareye çıkacak. AKM’nin hizmete girmesiyle birlikte İstanbul’un kültür kenti anlamında dünyada önemli bir merkez haline gelmesini hedefliyoruz. 2038 kişilik ana opera-bale salonunun sahne mekanikleri dünyadaki son teknoloji olacak. Şu anda bazı bölümlerinin montajı yapılıyor.

• HAMBURG’UN 4’TE BİRİ: AKM’nin yapım maliyeti ve süresiyle ilgili karşılaştırma için yakın dönem yapı olarak Hamburg Filarmoni’yi dikkate alıyoruz. Hamburg Filarmoni binası 875 milyon Euro’ya mal oldu. 7.5 yılda inşaatı tamamlandı. AKM’nin maliyeti Hamburg Filarmoni’nin 4’te birine denk gelecek. İnşaatı da 32 ayda bitmiş olacak. Yani, hızlı ve çok daha düşük maliyetle bitecek.

• TİYATRO SALONU: AKM’de 2038 kişilik ana opera-bale salonunun yanısıra 805 kişilik tiyatro salonumuz olacak. Adı “tiyatro salonu” olsa da çok amaçlı kullanılabilecek.

• İÇİNDE KÜLTÜR SOKAĞI VAR: AKM kompleksinin içinde bir “Kültür Sokağı”mız olacak. Bu sokakta şu bölümler yer alacak:

Kütüphane: 683 metrekarelik, iki katlı bir kütüphane planlandı. AKM’ye uygun, ihtisaslaşmış bir kütüphane olarak hizmet verecek.

• AKM MÜZİK PLATFORMU: Burada deneyim alanları, sergi alanı ve sanatçılara ait köşeler yer alacak.

Çocuk Sanat Merkezi: 3-11 yaş grubuna hitap edecek bir merkez olarak hizmet verecek.

Çok Amaçlı Salon: 2 katlı, 386 metrekarelik ayrı bir “çok amaçlı salon” da planlandı. Bu salon, toplantı, sergi, konser, film gösterimi, kokteyl gibi etkinliklere ev sahipliği yapacak.

Cep Sineması: 96 kişilik ayrı bir sinema salonu planlandı.

İBB, o sokaktaki 'çürük diş'i kaldırmadı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AKM’yle ilgili sunumu öncesi “Beyoğlu Kültür Yolu” projesindeki son durumu paylaşınca şu soru soruldu: Bu çalışmaları yaparken İstanbul Büyükşehir Belediyesiyle (İBB) işbirliğiniz, görüşmeniz söz konusu mu?

Bakan Ersoy, şu yanıtı verdi: Kültür Sokağı ile ilgili kendileriyle irtibata geçtik. Güzergahta bir doğalgaz yapısı var. Kendilerine, “O yapıyı oradan kaldırıp, yeşil alana dönüştürseniz iyi olur” dedik. “O doğalgaz yapısını bu bölgede taşıyacak başka bir yer bulamayız” diye cevap verdiler. AKM ve çevresinde inşaat tamamlanınca o binanın nasıl “çürük diş” gibi kaldığını göreceksiniz.

Profesyonel yönetici atama yolumuz açık

Kültü ve Turizm Bakamı Mehmet Nuri Ersoy, 10 Temmuz 2020 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesini anımsatarak şunları söyledi: Kararname bize AKM için profesyonel yönetici, personel atama yolunu açtı. Buradaki sahne mekaniğinde en son teknoloji kullanılıyor. Bu sistem için uzman kadro gerekiyor.

85 kişilik uzman kadro almamız söz konusu olacak. Ayrıca bakanlığımız kadrolarından 20 kişilik uzman bir kadro da yine AKM’ye yönlendirilecek. AKM için bir “Sanat Danışma Kurulu” kuruyoruz. Bu kurul ile ilgili olarak görüşmelerimiz sürüyor.

Bakanlık birimleri olacak ama işletmeye 'ticari' mantık gerek

Kültü ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AKM’nin yönetimiyle ilgili bir soru üzerine şunları söyledi: “Bakanlığımızın ilgili genel müdürlük ve birimler burada olacak. Ancak, AKM’nin ticari bölümleri de var. O bölümlerin yönetimi için ‘ticari mantık’ gerekiyor. Ona göre plan yapacağız.”