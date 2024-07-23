AKOM İstanbul için saat verdi, bunaltıcı sıcaklara yağış arası: Gök gürültülü sağanak geliyor

İstanbul'da geçtiğimiz günlerde gece boyunca etkili olan sıcak hava ve yüksek nem sona eriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İstanbul için gök gürültülü sağanak yağış uyarısının ardından AKOM'dan da açıklama geldi. İstanbul'da öğle saatlerinden itibaren yerel gök gürültülü sağanak geçişleri bekleniyor.

AKOM'dan yapılan açıklamada, 28 derece civarında hava sıcaklığının yaşandığı kentte, rüzgarın poyrazdan orta kuvvette aralıklarla kuvvetlice esmesinin beklendiği, öğle saatlerinde sıcaklıkların 33 derece civarında seyredeceği kaydedildi.

Bunaltıcı sıcakların etkisi azalacak

Öğle saatlerinden itibaren yerel gök gürültülü sağanak geçişlerinin yaşanacağının tahmin edildiği aktarılan açıklamada, yağışların, geçen iki haftadan beri yaşanan sıcak ve bunaltıcı havanın etkisini azaltılacağı dile getirildi.

İstanbul için 5 günlük hava durumu

Açıklamada, hafta boyunca sıcaklıkların mevsim normalleri civarı ve 1-2 derece üzerinde seyredeceği belirtilerek, kentte sıcaklıkların 5 Ağustos'a kadar mevsim normalleri civarı ila 1-3 derece üzerinde seyretmesinin beklendiği ifade edildi.