AKOM İstanbul'da kar için son durumu açıkladı, uyarıda bulundu

İstanbul'da dün sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı bugün de devam ederken İBB Afet İşleri Dairesi AKOM’dan son dakika açıklaması geldi.

AKOM, İstanbul’da bugün saat 20:00'ye kadar Anadolu Yakası Boğaz çevresi ve Avrupa Yakası genelinde kar yağışının kuvvetli olacağını bildirdi.

Buna göre 27 Şubat’a kadar sıcaklıklar mevsim normallerinin altında seyredecek. 28 Şubat-10 Mart tarihlerinde sıcaklıkların normale dönmesi bekleniyor.

AKOM, İstanbulluları zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamaları, kış lastiği kullanmaları ve toplu taşımayı tercih etmeleri konusunda uyardı.