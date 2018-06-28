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AKOM İstanbul'u uyardı: 1 saat içinde etkili olacak

İstanbul'da saat 21.00'e kadar sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.

AKOM İstanbul'u uyardı: 1 saat içinde etkili olacak
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Dün gece saatlerinde şiddetli yağışın etkili olduğu İstanbul için İBB Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) bir uyarı daha geldi.

AKOM tarafından yapılan açıklamada, kentin  Marmara denizi üzerinden gelen yeni sağanak yağışın etkisi altına gireceği bildirildi.

Yağışın saat 15.00 itibariyle bir saat içerisinde başlaması beklendiği bildirilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Güney bölgelerinden başlayacak olan yağış;  Kartal, Maltepe, Kadıköy, Fatih, Beşiktaş ilçelerinde etkili olacak. Saat 21.00’a kadar aralıklarla kuvvetli  gök gürültülü sağanak yağmur şeklinde devam etmesi bekleniyor."

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