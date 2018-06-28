AKOM İstanbul'u uyardı

28 Haziran 2018

Dün gece saatlerinde şiddetli yağışın etkili olduğu İstanbul için İBB Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) bir uyarı daha geldi.

AKOM tarafından yapılan açıklamada, kentin Marmara denizi üzerinden gelen yeni sağanak yağışın etkisi altına gireceği bildirildi.

Yağışın saat 15.00 itibariyle bir saat içerisinde başlaması beklendiği bildirilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Güney bölgelerinden başlayacak olan yağış; Kartal, Maltepe, Kadıköy, Fatih, Beşiktaş ilçelerinde etkili olacak. Saat 21.00’a kadar aralıklarla kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur şeklinde devam etmesi bekleniyor."