AKOM saat verdi: İstanbul için kuvvetli sağanak yağmur ve fırtına uyarısı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul ve Marmara Bölgesi genelinde kuvvetli sağanak yağmur ve fırtına beklendiğini duyurdu. Açıklamaya göre, rüzgarın bu akşam saat 18.00'den itibaren hızını artırarak saatte 50-61 km hıza ulaşması ve aralıklarla fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

“Sıcaklıklar 7-9 derece düşecek”

AKOM’dan yapılan açıklamada, hava sıcaklıklarının mevcut 16-19 derece seviyesinden 9-10 dereceye kadar gerileyeceği belirtildi. Kuvvetli sağanak yağmur geçişlerinin yer yer gök gürültülü olacağı ve metrekareye 20-50 kg arasında yağış düşebileceği bildirildi.

“Yarın sabah 09.00'a kadar sürecek”

Yağışların Çarşamba sabah saatlerine kadar etkili olacağına dikkat çekilen açıklamada, vatandaşların ani su baskınları, fırtına kaynaklı ağaç devrilmeleri ve çatı uçmalarına karşı tedbirli olması istendi. Ayrıca trafikte yaşanabilecek olumsuzluklara karşı sürücüler uyarıldı.

İstanbulluların hava şartlarına uygun önlemler alarak güvenli bir gün geçirmeleri için dikkatli olması önerildi.