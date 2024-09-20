AKOM saat verdi! İstanbul'da kuvvetli yağış uyarısı: Sağanak ve gök gürültülü yağışlar geliyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul’da akşam saatlerinden itibaren etkisini artıracak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağışlar için uyarıda bulundu. Cumartesi günü saat 17.00’ye kadar süreceği tahmin edilen yağışların yer yer kuvvetli (15-35 kg/m²) olacağı öngörülüyor.

Karadeniz kıyısında çok kuvvetli yağış bekleniyor

Yağışların, şehir merkezinde kuvvetli (20-40 kg/m²), Karadeniz kıyısındaki kuzey bölgelerde ise çok kuvvetli (40-70 kg/m²) olacağı tahmin ediliyor. İstanbul genelinde sıcaklıkların ise en düşük 18°C, en yüksek 25°C civarında olacağı belirtiliyor.

Sonbahar yağmurları aralık ayına kadar sürecek

Sonbahar yağışlarının, deniz ve hava sıcaklığı farkı nedeniyle Aralık ayına kadar süreceği ifade edilirken, İstanbul’da 21 Eylül’e kadar sıcaklıkların mevsim normalleri civarında veya 1-3°C altında seyredeceği, 22-30 Eylül tarihleri arasında ise 1-3°C üzerinde olacağı tahmin ediliyor.

AKOM, vatandaşları sel, taşkın ve ani yağışlara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.