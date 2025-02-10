AKOM saat vererek uyardı! Kar ve soğuk hava İstanbul’u yeniden etkisi altına alıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) tahminlerine göre, ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu (Eskişehir hariç), Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Afyonkarahisar, Diyarbakır ve Mardin çevrelerinde yağış bekleniyor. Ayrıca Çanakkale, Tekirdağ ve Kırklareli'nin doğu kesimleri ile Antalya'nın batı ve doğu kıyılarında da yağış görülecek.

Sis ve çığ tehlikesi

Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Akdeniz kıyıları ile Diyarbakır, Şanlıurfa ve Mardin çevresinde yağmur beklenirken diğer bölgelerde karla karışık yağmur ve kar yağışı öngörülüyor. İç ve doğu bölgelerde buzlanma, don, pus ve yer yer sis görülebilir. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmeye devam etmesi beklenirken, rüzgarın kuzey yönlerden hafif ve orta kuvvette, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de ise kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi öngörülüyor.

AKOM'dan uyarı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nin (AKOM), sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda bugün (10 Şubat 2025 Pazartesi günü) için hazırladığı haftalık hava tahmin raporunu yayımladı. İstanbul'da sıcaklıkların düşmesiyle birlikte kar yağışı beklenirken, gece saatlerinden itibaren etkisini artıracak soğuk hava dalgası nedeniyle uyarı yapıldı.

AKOM'un tahminlerine göre, gün boyunca İstanbul'un çeşitli bölgelerinde aralıklı yağmur ve yer yer karla karışık yağmur etkili olacak. Özellikle Silivri ve Çatalca gibi yüksek bölgelerde sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkili olmaya başladı. Akşam saatlerinden itibaren (17.00) kar yağışının şehrin genelinde etkisini artıracağı tahmin ediliyor.

İstanbul’un büyük bölümünde Sibirya kökenli soğuk hava dalgası etkisini sürdürüyor. Salı gününden itibaren sıcaklıkların 1-2 derece daha düşmesi ve Çarşamba gününe kadar sabah ve akşam saatlerinde kısa süreli kuvvetli kar yağışları görülmesi bekleniyor. Şehir genelinde sıcaklıkların 0-5 derece seviyelerinde olması öngörülüyor.

AKOM, kuzeyli yönlerden (yıldız ve Poyraz) esecek sert ve yer yer kuvvetli rüzgarın (15-45 km/s) hava sıcaklıklarını daha da düşüreceğini bildirdi. Gece ve sabah saatlerinde hava sıcaklığının 0 dereceye kadar inmesiyle birlikte don ve buzlanma riskinin artacağı konusunda uyarı yapıldı.

Bugün hava nasıl olacak? (10 Şubat Pazartesi 2025)

MARMARA

Çok bulutlu, bölgenin doğu kesimleri ile Çanakkale'nin, Tekirdağ'ın ve Kırklareli'nin doğu kesimlerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin batısında kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 7°C

Çok bulutlu, doğu kesimleri aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

EDİRNE °C, 7°C

Çok bulutlu

İSTANBUL °C, 7°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

SAKARYA °C, 7°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Afyonkarahisar çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kıyı kesimlerde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı

DENİZLİ °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz ile Antalya'nın batı ve doğu kıyılarının yağmurlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

ANTALYA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, batı ve doğu kıyıları aralıklı yağmurlu

HATAY °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

MERSİN °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Eskişehir dışında) kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı hafif kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı

SİVAS °C, -1°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BOLU °C, 1°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

DÜZCE °C, 4°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KASTAMONU °C, 3°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 5°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyılarının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 5°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

ARTVİN °C, 7°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinde kıyı kesimleri yağmurlu

SAMSUN °C, 7°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

TRABZON °C, 8°C

Çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde hafif yağmurlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Malatya Elazığ ve Tunceli çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, -5°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, -3°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı

VAN °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısı ile Diyarbakır ve Mardin çevrelerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu

GAZİANTEP °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmurlu

MARDİN °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu

ŞANLIURFA °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu