AKOM saat vererek uyardı! Kar yağışı etkisini sürdürecek

İstanbul Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM), İstanbul için bugüne (12 Şubat 2025 Çarşamba) yönelik hava durumu tahminlerini paylaştı. Sabah saatlerinden itibaren kentin kuzey bölgelerinde karla karışık yağmur etkili olurken, öğle saatlerine kadar Avrupa yakasında yağmur şeklinde devam etmesi bekleniyor. Anadolu yakasında ise öğle saatlerinden itibaren kar yağışının ağırlıklı olarak karla karışık yağmur şeklinde süreceği tahmin ediliyor.AKOM saat vererek uyardı!

Sıcaklıklar nasıl olacak?

AKOM, sabah saatlerinde etkisini artırması beklenen yağışa karşı vatandaşları dikkatli olunması gerektiği konusunda uyardı. Özellikle yüksek kesimlerde kar yağışının etkili olabileceği belirtilirken, sert ve zaman zaman kuvvetli esmesi beklenen poyraz rüzgarına (40-60 km/s) karşı da uyarı yapıldı. Nem oranının yüzde 70-95 arasında seyredeceği, sıcaklıkların ise sabah saatlerinde 1°C, gün içinde ise 4°C civarında olacağı bildirildi.

Yetkililer, yağışın ardından perşembe gününden itibaren sıcaklıkların mevsim normallerine yaklaşacağını belirtti. Hafta sonu ise kuvvetli sağanak yağışların beklendiği açıklandı.