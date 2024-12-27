AKOM saat verip uyardı: İstanbul'a kar geliyor!

AKOM'dan İstanbul ve Marmara Bölgesi için kar uyarısı geldi. Bölge genelinde soğuk ve yağışlı hava etkisini sürdürürken, fırtınaya çeviren poyrazın, öğle saatlerinden itibaren gücünü ve yerini kar yağışına bırakması bekleniyor.

AKOM saat verdi

Yağışların ise gün boyu aralıklarla süreceği, 15.00 ile 23.00 saatleri arasında Silivri, Çatalca ve Arnavutköy ilçelerinin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kısa süreli karın etkili olacağı öngörülüyor.

Büyükçekmece ve batısında kalan bölgelerde ise kuvvetli sağanak yağış geçişleri bekleniyor.

Hafta sonu plan yapanlar dikkat!

Sıcaklıkların 10 derecenin altında kış değerlerinde seyredeceği ve soğuk havanın pazartesi gününe kadar etkili olacağı tahmin ediliyor.

Vatandaşların olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.