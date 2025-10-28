AKOM: Sıcaklıklar 20 derecenin üzerine çıkacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kenti etkisi altına alan yağışlı havanın sona erdiğini duyurdu. Kurumun açıklamasına göre, önümüzdeki 7 ila 10 gün boyunca şehir genelinde yağış beklenmiyor.

AKOM’dan yapılan bilgilendirmede, ekim ayı başından bu yana aralıklarla etkili olan yağışlı sistemin bölgeyi terk ettiği belirtilirken, hava sıcaklıklarının da kademeli olarak artacağı kaydedildi.

“Pastırma yazı” geliyor

Açıklamada, “İstanbul’da ekim ayı başlarından itibaren etkili olan yağışlı havalar bugün itibarıyla bölgemizi terk ederken, önümüzdeki 7-10 günlük periyotta yağış beklenmiyor. Halihazırda 15-18°C’ler civarına gerileyen sıcaklıkların, perşembe gününden itibaren artarak 20°C’nin üzerine, bahar değerlerine (Pastırma Ayazı) yükseleceği öngörülüyor” ifadeleri kullanıldı.