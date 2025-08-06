AKOM uyardı! İstanbul'da 3 gün sürecek sağanak alarmı

İstanbul'a beklenen yağış geliyor. Son dönemde sıcak hava dalgasının etkisi altında olan megakent, bugün öğle saatlerinden itibaren yağışlı havaya teslim olacak.

Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul'da öğle saatlerinden itibaren kuvvetli poyraz ve fırtınanın etkili olacağını, beraberinde de gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağını açıkladı.

Sıcaklıkların ise 30-32 derece civarlarında seyredeği tahmin ediliyor.

Sağanak yağışlar 3 gün etkili olacak

AKOM tarafından yapılan hava tahminine göre, şehirde perşembe ve cuma günü de gök gürültülü sağanak yağmur etkili olacak.

7 Ağustos Perşembe günü şehirde beklenen en düşük sıcaklık 22 dereceyken, en yüksek sıcaklık ise 30 derece.

Yağışlı hava cuma günü de devam edecek. Cuma günü en düşük sıcaklığın 23 derece, en yüksek sıcaklığın ise 31 derece olması bekleniyor.

Yağışlı havanın hafta sonu şehri terk edeceği tahmin ediliyor.