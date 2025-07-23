AKOM uyardı! İstanbul'da Afrika sıcakları etkisini artırıyor: 40 dereceyi aşacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgasının İstanbul başta olmak üzere yurdun büyük kısmında etkisini artıracağı uyarısında bulundu.

Bazı bölgelerde ise 40 dereceyi aşacak

Yapılan açıklamada, sıcaklıkların özellikle bugün öğle saatlerinde 39 dereceye ulaşmasının, bazı bölgelerde ise 40 dereceyi aşmasının beklendiği ifade edildi. Bu durumun haftanın en sıcak günü olabileceği belirtildi.

Nem oranı yüzde 40 ila 85 arasında artacak

AKOM, akşam saatlerinden itibaren kuzeyli yönlerden esmesi beklenen poyrazın, pazar gününe kadar aralıklarla saatte 20 ila 50 kilometre hızla etkili olacağını bildirdi. Rüzgarın, gündüz sıcaklıklarını bir nebze baskılasa da havadaki nem oranını yüzde 40 ila 85 arasında artıracağı, bu nedenle hissedilen sıcaklığın artabileceği vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, hem insan hem de hayvan sağlığı açısından risk oluşturan bu hava koşullarına karşı, özellikle güneşin en dik geldiği 11.00-16.00 saatleri arasında dışarı çıkarken dikkatli olunması çağrısı yapıldı.