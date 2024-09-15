AKOM uyardı: İstanbul’da sıcaklıklar 6-8 derece birden düşecek

AKOM’dan yapılan açıklamada, kent genelinde bugün itibarıyla Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen serin ve yağışlı havanın etkili olacağı, sıcaklıkların 6-8 derece birden azalacağı bilgisi verildi.

Uyarıda, "Pazar günü sabah saatlerinden itibaren il genelinde aralıklarla sağanak, yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin edilmektedir. Pazar akşamı saatlerine kadar görülecek yağışlar nedeniyle yaşanması muhtemel olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir" ifadelerine yer verildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkenin kuzeybatı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara (Çanakkale haric), Kıyı Ege ve Batı Karadeniz'in (Sinop haric) ile Kars ve Hakkari çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Batı Karadeniz kıyıları ve İstanbul çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Akdeniz kıyılarında güney ve batılı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığı

Batı kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgar

Genellikle güney ve batılı, kuzeydoğu kesimlerde kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Akdeniz kıyılarında yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Kuvvetli yağış uyarısı

Yapılan son değerlendirmeler göre yağışların yarın öğle saatlerinde (15/09/2024) Batı Karadeniz kıyıları ve İstanbul çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.