AKOM uyardı! Sıcaklık 10 derece düşüyor, fırtına ve sağanak geliyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kent genelinde yarından itibaren kuvvetli lodos, karayel ve şiddetli sağanak beklendiğini duyurdu.

Yarından itibaren İstanbul sonbahara veda ediyor. İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde etkili olacak sağanakla birlikte sıcaklıklar da 10 derece birden düşecek.

Fırtınaya dikkat

Rüzgarın lodos ve karayel yönünden kuvvetlenerek fırtına, kısa süreli hamlelerle kuvvetli fırtına şeklinde esmesi, beraberinde de kuvvetli sağanak geçişlerinin yaşanması öngörülürken, sıcaklıklarda da 8-10 derece düşüş olacağı tahmin ediliyor.

Bu gece başlıyor

İstanbul'da gece 00.00'dan itibaren kuvvetlenmesi beklenen rüzgarın cumartesi öğle saatlerine kadar aralıklarla fırtına şeklinde eseceği, yağışların yarın 12.00-21.00 arasında, cumartesi de 08.00-20.00 arasında etkili olacağı öngörülüyor.