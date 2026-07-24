AKOM'dan İstanbul için peş peşe uyarı! Sağanak ve fırtına aynı anda etkili olacak

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Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM), 25 Temmuz Cumartesi (yarın) günü için İstanbul'u etkisi altına alması beklenen olumsuz hava koşullarına ilişkin uyarıda bulundu.

AKOM'un değerlendirmesine göre, İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde cumartesi sabah saatlerinden itibaren yağışın etkisini artırması bekleniyor. Gün boyunca il genelinde aralıklarla sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış görüleceği tahmin ediliyor.

Yağışların özellikle Karadeniz'e kıyısı bulunan kuzey ilçeleri Eyüpsultan, Sarıyer ve Beykoz ile doğu ilçeleri Şile, Sultanbeyli, Pendik ve Tuzla'da yer yer çok kuvvetli olabileceği bildirildi.

Fırtına da bekleniyor

AKOM, yağışla birlikte kuzey yönlü rüzgarın kuvvetlenerek zaman zaman fırtına şeklinde eseceğini belirtti. Hava sıcaklıklarının da 25 derece civarına kadar gerilemesi öngörülüyor.

Vatandaşlara tedbir çağrısı

Cumartesi akşam saatlerine kadar etkisini sürdürmesi beklenen kuvvetli yağış ve fırtına nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi. Özellikle su baskını, ulaşımda aksamalar ve kuvvetli rüzgarın neden olabileceği risklere karşı gerekli önlemlerin alınması çağrısında bulunuldu.