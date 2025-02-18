AKOM’dan İstanbul İçin turuncu kod! Şiddetli kar ve fırtına kapıda: Hafta boyunca etkili olacak!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul ve çevresi için turuncu kodlu uyarıda bulundu.

AKOM’un açıklamasına göre, 19 Şubat Çarşamba günü saat 10.00’dan itibaren Sibirya kaynaklı soğuk hava dalgası etkisini gösterecek. Aynı gün öğlen saatlerinde yağmur başlayacak, akşam 22.00 itibarıyla ise İstanbul genelinde kar yağışı etkili olacak.

Hafta boyunca yoğun kar bekleniyor

AKOM, 21 Şubat Cuma gününden itibaren kar yağışının şiddetleneceğini ve hafta sonu boyunca aralıksız devam edeceğini bildirdi. Tahminlere göre kar kalınlığı:

* E-5’in güneyinde (merkez ilçeler): 5-15 santimetre

* E-5 ile TEM arasında: 10-30 santimetre

* TEM’in kuzeyi ve yüksek kesimlerde: 20-40 santimetre

* Kuzey bölgeler ve yüksek rakımlı alanlarda: 40 santimetre ve üzeri

Buzlanma ve don uyarısı

20 Şubat Perşembe akşamı itibarıyla sıcaklıkların sıfırın altına düşmesiyle birlikte buzlanma ve don olaylarının yaşanabileceği aktarıldı. Ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi ve soba zehirlenmelerine karşı vatandaşların tedbirli olması gerektiği belirtildi.

AKOM alınması gereken önlemleri şöyle sıraladı:

* Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması

* Araçlarda kış lastiği ve zincir bulundurulması

* Su, doğalgaz ve elektrik tesisatlarının korunması

* Sokakta yaşayanlar için barınma imkânlarının sağlanması

* Sokak hayvanları için yiyecek temin edilmesi

AKOM, olumsuz hava koşullarının İstanbul’da bir hafta boyunca etkili olacağını bildirerek, gelişmelerin AKOM ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü duyurularından takip edilmesi gerektiğini vurguladı.