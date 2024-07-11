AKOM'dan İstanbul için yeni uyarı: Bu saatlere dikkat! Yağış şiddetini artıracak

İstanbul için uyarılar art arda geliyor. Meteoroloji, İstanbul Valiliği'nin megakent için gök gürültülü sağanak yağış uyarısının ardından AKOM da alarm verdi. AKOM, kentte bugün bazı bölgelerde aralıklarla etkili olan yağışın, ilerleyen saatlerde şiddetini artırarak il geneline yayılmasının beklendiğini bildirdi.

İstanbullular akşam saatlerine kadar dikkat

AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, Şile, Pendik ve Tuzla güne gök gürültülü sağanakla başladı. Yağışın ilerleyen saatlerde şiddetini artırarak kent geneline yayılması, akşama kadar da aralıklarla kuvvetli şekilde etkili olması bekleniyor.

Yağmurlu havanın yarın öğle saatlerinden itibaren bölgeyi terk edeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, kentte saat 09.00-15.00 arasında yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgar ve dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

İstanbul Valiliği de bugün beklenen kuvvetli ve gök gürültülü sağanak için vatandaşları uyardı.