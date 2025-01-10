AKOM'dan İstanbul uyarısı: Hafta sonuna dikkat! Kuvvetli yağış bekleniyor

AKOM, İstanbul'da hafta sonundan itibaren soğuk ve yağışlı havanın etkili olacağını duyurdu. Marmara Bölgesi'nde ilk kar yağışının, hafta sonu Edirne'de olması bekleniyor.

Sıcaklık 10 derece birden düşecek

Bugün öğle saatlerinde 16 dereceye kadar yükselecek hava sıcaklıklarının akşam 12 dereceye kadar, yarın ise 10 derece birden düşmesi bekleniyor. Hafta sonu Marmara Bölgesi genelinde kuvvetli yağış bekleniyor. Yağışın pazar günü de devam etmesi, pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe günlerinde ise hafif şekilde etkili olacağı tahmin ediliyor. Bölgede kar yağışının ise pazar günü Edirne'de başlayacağı öngörülüyor.

Hafta sonu hava durumu

Hafta sonu Marmara Bölgesi'ne dair hava tahminini açıklayan AKOM, kuvvetli sağanak yağışın etkili olacağı 11 Ocak Cumartesi günü sıcaklıkların 7-10 derece arasında olacağını, 12 Ocak Pazar günü ise yağışa 4-9 derecelik sıcaklıkların eşlik edeceğini belirtti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi'nde gelecek haftanın genel olarak yağışlı geçeceğine dikkat çekerken, sıcaklıkların 2-8 dererece arasında seyredeceğine dikkat çekti. İTÜ Afet Yönetim Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu ise 13-14 Ocak tarihlerinde İstanbul'da kar yağışı için sıcaklıkların sınırda olduğunu açıkladı.