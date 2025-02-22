AKOM'dan İstanbul uyarısı: Yeni haftaya karla mı başlayacağız?
İBB Afet İşleri Dairesi Afet Koordinasyon Merkezi, kar yağışıyla ilgili yeni bilgiler paylaştı. İstanbul'un kuzey bölgelerinde 40 cm'ye ulaşan kar kalınlığına dikkat çeken yetkililer, sıcaklıkların 25 Şubat'a kadar mevsim normallerinin altında seyredeceğini ve kar yağışının pazartesiye dek süreceğini açıkladı.
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AKOM, İstanbul'u etkisi altına alan soğuk hava dalgasının yeni hafta başına kadar süreceğini açıkladı. Pazartesiye kadar kar yağışlarının aralıklarla süreceğini açıklayan yetkililer, sıcaklıkların -2-3 derece aralığında olacağını belirtti.
Bugün kar yağışının öğle saatlerine kadar yer yer kuvvetli şekilde etkili olmaya devam edeceği açıklananhava tahmin raporunda, sıcaklıklarının 25 Şubat’a kadar mevsim normallerinin 6-8 derece altında seyredeceği bildirildi.