AKOM’dan İstanbul'a uyarı: Kar yağışı için gün verildi

Afet Koordinasyon Merkezi’nin (AKOM) yayımladığı hava tahmin raporuna göre İstanbul’da yeni haftayla birlikte hava koşulları sertleşiyor. Özellikle pazartesi ve salı günleri karla karışık yağmurun etkili olması, sıcaklıkların ise 5 derece ve altına gerilemesi bekleniyor.

İstanbul'a karla karışık yağmur gelecek

AKOM verilerine göre hafta boyunca sıcaklıkların 11 dereceyi geçmeyeceği, pazartesi itibarıyla ise 5-6 derece bandına düşeceği tahmin ediliyor. Pazartesi ve salı günleri yağışların yer yer karla karışık yağmur şeklinde görüleceği, yüksek ve açık kesimlerde kısa süreli kar geçişlerinin yaşanabileceği bildirildi.

Yetkililer, gün içerisinde yerel ve kuvvetli sağanak geçişlerinin de görülebileceğini belirterek, özellikle sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don riskine karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.

Rüzgârın kuzeyli yönlerden 20-50 km/s hızla eseceği, nem oranının ise yüzde 75-95 aralığında seyredeceği kaydedildi.