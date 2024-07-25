AKOM'dan İstanbul'a yeni uyarı, saat verildi: Gök gürültülü sağanak geliyor
Türkiye genelinde etkili olan aşırı sıcaklar yerini gök gürültülü sağanak yağışa bıraktı. Özellikle iç ve kuzeydoğu kesimlerde hava sıcakları düşüşe geçerken Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün ardından AKOM'dan da İstanbul için uyarı geldi. Avrupa Yakası'nda bugün gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. AKOM, İstanbul genelindeki yağış için ise saat verdi.
Aşırı sıcaklar yerini sağanak yağışa bıraktı. Hava sıcaklıklarının hafta sonunda mevsim normallerine inmesi bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM), İstanbul Avrupa Yakası için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı sonrası, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) uyarı geldi. AKOM, bugün özellikle Avrupa Yakası'nda gök gürültülü sağanak yağış geçişi beklendiğini belirtti.
İstanbul genelinde ise bu gece başlaması beklenen gök gürültülü sağanak yağışın cumartesi akşam saatlerine kadar aralıklarla etkili olması bekleniyor. AKOM'dan yapılan uyarıda şunlar kaydedildi:
"Gün içerisinde Avrupa Yakası'nın batı bölgelerinde gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanabileceği ön görülmektedir. İstanbul genelinde bu gece saatlerinden itibaren başlaması ve cumartesi akşam saatlerine kadar aralıklarla etkili olması beklenen yerel gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin edilmektedir."