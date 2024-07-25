AKOM'dan İstanbul'a yeni uyarı, saat verildi: Gök gürültülü sağanak geliyor

Aşırı sıcaklar yerini sağanak yağışa bıraktı. Hava sıcaklıklarının hafta sonunda mevsim normallerine inmesi bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM), İstanbul Avrupa Yakası için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı sonrası, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) uyarı geldi. AKOM, bugün özellikle Avrupa Yakası'nda gök gürültülü sağanak yağış geçişi beklendiğini belirtti.

İstanbul genelinde ise bu gece başlaması beklenen gök gürültülü sağanak yağışın cumartesi akşam saatlerine kadar aralıklarla etkili olması bekleniyor. AKOM'dan yapılan uyarıda şunlar kaydedildi:

"Gün içerisinde Avrupa Yakası'nın batı bölgelerinde gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanabileceği ön görülmektedir. İstanbul genelinde bu gece saatlerinden itibaren başlaması ve cumartesi akşam saatlerine kadar aralıklarla etkili olması beklenen yerel gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin edilmektedir."