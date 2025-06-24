AKOM'dan İstanbullulara kritik uyarı: Aşırı sıcaklık ve yangın riski kapıda

AKOM, 3 gün sürecek sıcak hava dalgası için İstanbulluları uyardı. Güneş çarpması ve orman yangınları riskine dikkat çekildi.

AKOM’un raporuna göre, sıcaklıkların cuma gününe kadar 34 ila 37 derece aralığında seyretmesi öngörülüyor. Yüksek sıcaklık, düşük nem ve kuvvetli rüzgârların birleşimi, İstanbul ve çevresi için orman yangınları açısından yüksek risk oluşturuyor.

Vatandaşların özellikle bu üç gün boyunca dikkatli ve duyarlı olması çağrısı yapıldı.

En riskli saatler: 11.00 – 16.00

Raporda, sıcaklıkların en yoğun hissedileceği saat diliminin 11.00 ile 16.00 arası olduğu belirtilirken, özellikle yaşlılar, çocuklar, hamileler ve kronik rahatsızlığı bulunanların doğrudan güneş ışığına maruz kalmaktan kaçınmaları gerektiği vurgulandı.