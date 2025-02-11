AKOM'dan kar alarmı! İstanbul'da kar yağışı devam edecek mi? İstanbul'da kar ne kadar etkili olacak? İşte yanıtı

Kar yağışının esir aldığı İstanbul'da pek çok ilçeden okulların tatil edildiğine yönelik haberler gelmeye devam ediyor. En çok merak edilen konu ise kar yağışının ne kadar süreyle devam edeceği...

Konuya dair merak edilenleri AKOM tarafından yapılan son açıklama açığa kavuşturdu. Peki İstanbul'da kar yağışı devam edecek mi? İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek? Okullar çarşamba günü de tatil edilebilri mi? İşte detaylar...

İstanbul'da kar yağışı devam edecek mi? (Çarşamba günü kar yağacak mı?)

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM), Çarşamba günü İstanbul genelinde kuvvetli kar yağışlarının etkili olacağını duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre, kar yağışı sabah saat 07.00 itibarıyla Avrupa Yakası’nın batısında bulunan Başakşehir, Büyükçekmece, Arnavutköy, Silivri ve Çatalca ilçelerinde başlayacak. Öğle saatlerinden itibaren ise Anadolu Yakası’nın doğu ilçeleri olan Şile, Kartal, Pendik ve Tuzla’da yoğun kar geçişleri yaşanması bekleniyor.

Yetkililer, kar yağışı sırasında ulaşımda aksamalar ve görüş mesafesinde azalmalar yaşanabileceği konusunda uyarılarda bulunarak, vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.

Mevcut hava durumu tahminleri göz önüne alındığında yetkililer yarın da pek çok ilde okulları tatil etmek yönünde bir karar alabilir.

Sibirya soğukları İstanbul’u esir alacak

Meteoroloji uzmanlarının açıklamalarına göre, İstanbul Sibirya kökenli bir soğuk hava dalgasının etkisi altına girecek. Kar yağışının ardından hava sıcaklıklarının 3 ila 6 derece arasında değişmesi ve özellikle gece saatlerinde don ve buzlanma riskinin artması bekleniyor. Buzlanma Erken Uyarı Sistemi (BEUS) verileri, sıcaklıkların Şubat ayı ortalamasının 3 ila 6 derece altında seyredeceğini gösteriyor.

AKOM’dan önemli uyarılar

AKOM, vatandaşları buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Özellikle özel araç kullanımından kaçınılması ve toplu taşıma araçlarının tercih edilmesi gerektiği vurgulandı.

Havayolu ulaşımında aksamalar

Kuvvetli kar yağışı nedeniyle İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı’nda bazı uçak seferleri iptal edildi. Yetkililer, vatandaşların hava durumu güncellemelerini yakından takip etmelerini ve zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamalarını tavsiye etti.