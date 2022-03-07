AKOM'dan kar uyarısı: Sibirya soğukları geliyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul için kar uyarısında bulundu.

Yapılan açıklamaya göre İstanbul, çarşamba akşamından itibaren Sibirya soğuk hava dalgasının etkisi altına girecek. Açıklamada, "Hafta başına kadar etkili olması beklenen dondurucu soğuklar ve kar yağışına karşı ekiplerimiz teyakkuzda olacak. Vatandaşlarımızı dikkatli olmaları noktasında uyarırız." denildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan verilere göre, 10 Mart Perşembe günü kuvvetli bir şekilde etkisini göstermeye başlayacak olan kar yağışı, 14 Mart'a kadar yurtta kalacak.