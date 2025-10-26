AKOM’dan pazartesi uyarısı: İstanbul’da fırtına ve kuvvetli sağanak yağış bekleniyor

İstanbul’da hafta sonu etkili olan ılık ve parçalı bulutlu hava, pazartesi gününden itibaren yerini kuvvetli rüzgar ve sağanak yağışa bırakacak.

AKOM’un son meteorolojik değerlendirmelerine göre, rüzgarın saatte 65 kilometre hızla esmesi ve metrekareye 10 ila 30 kilogram arasında yağış düşmesi bekleniyor.

Su baskınlarına karşı uyarı

Pazartesi günü etkili olması öngörülen yağışlı sistemin, rüzgarla birlikte fırtına değerlerine ulaşabileceği belirtildi.

AKOM, kuvvetli yağışın yollarda göllenmelere ve ani su baskınlarına neden olabileceği uyarısında bulundu.

Hafta ortasından itibaren hava açacak

Tahminlere göre salı günü de sağanak yağış etkisini sürdürecek, çarşambadan itibaren ise hava parçalı ve az bulutlu bir görünüm kazanacak.

Sıcaklıkların hafta boyunca mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.