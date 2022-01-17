AKOM'dan uyarı: Sibirya soğukları geliyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi'nin (AKOM ), paylaştığı verilere göre, İstanbul’da yarın sabah saat 08.00'den itibaren, kuzeyden gelen rüzgâr kuvvetlenerek, saatte 40-65 km hızında esecek.

Sibirya kökenli soğuk hava dalgası nedeniyle sıcaklıklar yer yer sıfırın altına gerileyebilecek. Bu nedenle buzlanma ve don olayları yaşanabilecek. AKOM, buzlanmaya karşı 60 farklı noktaya kurulan Buzlanma Erken Uyarı Sistemi (BEUS) üzerinden gelecek uyarılar doğrultusunda yollarda gerekli müdahaleyi yapacak.

Sabah saatlerinden itibaren şehir merkezi dışında kalan yüksek kesimlerinde, Çatalca, Arnavutköy, Sarıyer, Beykoz, Şile, Aydos gibi bölgelerde karla karışık yağmur yağışları yaşanacak. Yağışların, akşam saatlerinden sonra il genelinde etkili olması bekleniyor.