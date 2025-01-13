AKOM'dan yeni uyarı: İstanbul’a kar yağacak mı?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İzlanda kökenli soğuk hava dalgasının perşembe gününe kadar kentte etkili olacağını açıkladı. AKOM, İzlanda kökenli soğuk hava dalgasıyla ilgili olarak, “İstanbul genelinde 4-8°C aralığında düşük sıcaklıklar bekleniyor. Aralıklarla sağanak yağış görülecek. Bazı bölgelerde kar yağışı etkili olacak” açıklamasını yaptı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi’nin (AKOM) yaptığı açıklamada soğuk ve yağışlı havanın perşembe gününe kadar süreceği belirtildi.
Yapılan açıklamada özellikle İstanbul, Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli'nde 3 gün boyunca sağanak yağmur ve bazı bölgelerde kar yağışının etkili olacağına dikkat çekildi.
AKOM, İzlanda kökenli soğuk hava dalgasıyla ilgili şu bilgileri paylaştı:
*İstanbul genelinde 4-8°C aralığında düşük sıcaklıklar bekleniyor.
*Aralıklarla sağanak yağış görülecek.
*Marmara Bölgesi genelinde kış şartlarının etkili olacağı öngörülüyor.