AKOM'dan yeni uyarı: İstanbul’a kar yağacak mı?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi’nin (AKOM) yaptığı açıklamada soğuk ve yağışlı havanın perşembe gününe kadar süreceği belirtildi.

Yapılan açıklamada özellikle İstanbul, Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli'nde 3 gün boyunca sağanak yağmur ve bazı bölgelerde kar yağışının etkili olacağına dikkat çekildi.

AKOM, İzlanda kökenli soğuk hava dalgasıyla ilgili şu bilgileri paylaştı:

*İstanbul genelinde 4-8°C aralığında düşük sıcaklıklar bekleniyor.

*Aralıklarla sağanak yağış görülecek.

*Marmara Bölgesi genelinde kış şartlarının etkili olacağı öngörülüyor.