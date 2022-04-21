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Aksakal'dan Suriyeli açıklaması: Türkiye sırtındaki kamburdan ivedilikle kurtulmalıdır

DSP Genel Başkanı Aksakal, Suriyeli sığınmacılarla ilgili yaptığı açıklamada, "Suriye'de iç savaş bitmiştir, artık 'evli evine, köylü köyüne' demenin vakti gelmiştir. 'Huzurlu bir ortam sağlayınca kendileri gönüllü dönecek' şeklindeki bir beklenti ortaya koymak siyaset jargonunda 'topu taca atmak' demektir." dedi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi.

 

Suriyeli sığınmacılarla ilgili yapılan açıklamaları anımsatan Aksakal, "Suriye'de iç savaş bitmiştir, artık 'evli evine, köylü köyüne' demenin vakti gelmiştir. 'Huzurlu bir ortam sağlayınca kendileri gönüllü dönecek' şeklindeki bir beklenti ortaya koymak siyaset jargonunda 'topu taca atmak' demektir." dedi.

Özellikle Hatay, Kilis ve Gaziantep bölgesinde sosyal dokunun dejenerasyonuna sebep olan ve demografik yapıyı tehdit eden boyutlara ulaşmış bir sığınmacı sorunu bulunduğunu söyleyen Aksakal, şunları kaydetti:

"Acil eylem planı geliştirilmelidir. Misafirlik bir yere kadardır. Suriye devleti ile zaman geçirmeden bir planlama çalışması yapılmalı, Türkiye sırtındaki kamburdan ivedilikle kurtulmalıdır. Nihai hedefi Türkiye topraklarının bir bölümünü de içerisine alan sözde devlet yapılanması olan bu emperyalist proje, kadim Türk devletinin sarsılmaz iradesi karşısında akamete uğratılacaktır."

Hayat pahalılığına da değinen Aksakal, "Çalışanların ve emeklilerin maaşlarına seyyanen 3 bin lira zam yapılması hem vicdanın hem de hakkaniyetin gereğidir. Dini bayramlar öncesinde emeklilere verilen ikramiye tutarının güncellenmesi zorunludur." dedi.

 

 

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