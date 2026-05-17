Aksaray'da kuyu faciası: 3 ölü 1 yaralı

Olay 16.30 sıralarında Aksaray’ın merkeze bağlı Koçpınar köyünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, müstakil evlerinin bahçesinde bulunan, tarım arazilerini sulamak için kullandıkları ve yaklaşık 19 metre derinliğindeki su kuyusuna inen Mehmet Yeşildal (30), bir süre sonra çıkmayınca kardeşleri olan Recep Yeşildal (45), İsmail Yeşildal (50) ile kuzeni Murat Yeşildal (28)’de kuyuya indi.

Kuyuda oluşan yoğun metan gazı nedeniyle 3 kardeş 1 kuzen de kuyudan çıkamadı. Diğer aile fertleri durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık, itfaiye, Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ve İl Afet Acil Durum (AFAD) ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen kurtarma ekipleri merdiven olan kuyuya oksijen maskeleri takarak indi.

Kuyuda bulunan İsmail Yeşildal (50) ağır yaralı olarak kurtarılırken, kardeşi Recep Yeşildal (45), diğer kardeşi Mehmet Yeşildal (30) ve kuzen olan Murat Yeşildal (28) ölü olarak çıkarıldı. 3 kardeş ile 1 kuzen olay yerinde hazır bekleyen ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Ölen 2 kardeş ile 1 kuzenin cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırılırken, ağır yaralı olarak çıkarılan diğer kardeş ise tedavi altına alındı. İsmail Yeşildal’ı sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. Olayın ardında ise Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tahkikat başlattı.