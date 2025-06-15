Aksaray’da sıcak hava balonu faciası! 1 kişi hayatını kaybetti, 31 yaralı

Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Ihlara Vadisi'nden Hasan Dağı yönüne kalkış yapan sıcak hava balonunun Gözlukuyu köyü yakınlarında sert iniş yaptığını belirtti.

Kazada pilotun hayatını kaybettiğini ifade eden Kumbuzoğlu, 19 Endonezyalı turistin ise yaralandığını söyledi.

"Turistlerin durumları iyi"

Pilotun ayaklarının ipe dolandığı için sepetten düştüğünü kaydeden Kumbuzoğlu, "Maalesef pilotumuz sepetin altında kalıyor ve vefat ediyor. Turistlerimizin durumları iyi. Ambulanslarla hastaneye kaldırdık. Tetkikleri yapılıyor" diye konuştu.

Balon kazasında hayatını kaybeden pilotun kimliği ise kısa süre sonra belli oldu. Balonu 39 yaşındaki Hüseyin Türk'ün kullandığı ve iniş sırasında sepetin altında kalarak hayatını kaybettiği açıklandı.

Güzelyurt'taki kazada 12 kişi yaralandı

Ihlara Vadisi'nden kalkış yapan başka bir sıcak hava balonunun da Güzelyurt ilçesine bağlı Belisırma köyü yakınlarında sert iniş yaptığı, Hindistanlı 12 turistin hafif yaralandığı ve hastanelere kaldırıldığı öğrenildi.

Bakanlıktan açıklama geldi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı sıcak hava balonu kazasına ilişkin Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığı tarafından teknik inceleme süreci başlatıldığını bildirdi. Sert iniş sonrası, yaralanan yolcuların hastaneye sevk edildiği ve 12 yolcunun tedavi altına alındığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Balonun pilotu ise ne yazık ki meydana gelen sert iniş neticesinde hayatını kaybetmiştir. Kalkış anında meteorolojik şartların uçuşa elverişli olduğu ancak bölgede beklenmedik şekilde rüzgarın çıkması sonucu iniş kararı alındığı anlaşılmıştır. Olayla ilgili olarak Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığı tarafından teknik inceleme süreci başlatılmıştır. Gelişmeler anlık olarak takip edilmektedir."