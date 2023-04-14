Akşener: 15 Mayıs parlamenter sisteme geçtiğimiz bir gün olacak

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile kendisini bekleyenleri selamlayan Akşener, Özcan'a misafirperverliğinden dolayı teşekkür etti. Akşener, yaptığı konuşmada, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin devamına ya da bitmesine karar verileceğini söyledi.

Millet İttifakı belediyelerinin yaptığı yardımlara değinen Akşener, "Allah razı olsun Millet İttifakı'nın belediye başkanlarından. Sosyal belediyecilik nasılmış gösterdiler. Hem Bolu'da hem Ankara'da hem İstanbul'da hem de diğer yerlerde sosyal belediyecilik nasıl yapılırmış gösterdiler. Kimselerin gözüne sokmadan yardım yapıyorlar. Kimselere duyurmadan, sağ elin verdiğini sol el görmesin diyerek yardım yapıyorlar. Yardım değil, hak dağıtıyorlar. Sosyal adaleti, sosyal belediyeciliği hayata geçiriyorlar." şeklinde konuştu.

Akşener, 14 Mayıs'ta seçimi kazandıkları takdirde yapacaklarından bahsederek, şunları kaydetti:

"15 Mayıs sabahı işsiz gençlerimizin iş bulmasını sağlayacağız. Emeklilerimizin en düşük maaşını inşallah asgari ücret kadar yapacağız. Asgari ücreti açlık sınırından yukarı çıkaracağız. Özellikle kadınlarımız. Karanlıkta yürümekten korkan, dayak yediğinde suçlu çıkan, tecavüz edildiğinde o kadının suçlu çıktığı bir Türkiye'yi ebediyen göndereceğiz. Bunun yerine kadınların başı dik, mutlu, gururlu ve kendilerine güvenerek hem çalıştıkları hem ailelerini geçindirdikleri hem de aileleri içinde mutlu, mesut yaşadıkları bir Türkiye'yi yeniden inşa edeceğiz."

Kadınların, gençlerin, emeklilerin, çiftçilerin ve tarımla meşgul olanların Türkiye'nin kalkınması ve ülkede istihdam oluşturabilmesi için hukukun üstünlüğüne ve adalete ihtiyaç olduğunu bildiğini belirten Akşener, "Demokrasinin tam ve kamil uygulanmasına ihtiyaç var. Liyakatın örnek olmasına ihtiyaç var. Allah'ın izniyle sizlerin teveccühüyle 15 Mayıs sabahı, Türkiye yepyeni bir güne uyanacak ve Türkiye'ye bahar gelecek. Birlikte kazanacağız ve tarih yazacağız." şeklinde konuştu.

Konuşmasında İYİ Parti ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu için oy isteyen Akşener, "Bana, 'Başbakan Meral' diyorsunuz ya ben sizin helal oylarınızla başbakan olmak istiyorum. Pazarlıklarla puzarlıklarla olmak istemiyorum. Siz beni başbakanlığa layık görüyorsanız oy vereceksiniz. İYİ Parti'ye oy vereceksiniz. Bu ucube sistemin değişmesini istiyorsanız Türkiye'nin yeniden nefes almasını istiyorsanız da 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vereceksiniz ve bu ülke feraha çıkacak." ifadelerini kullandı.