Akşener: 24 Haziran da incelenmeli

07 Mayıs 2019

Partisinin Meclis Genel Kurul toplantısına katılan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, YSK'nın İstanbul seçimlerini iptal kararını eleştirdi.

"İstanbul'da büyükşehir, ilçe belediyesi, meclis ve muhtarlar için tek zarf kullanmadık mı?" diye soran Akşener, şöyle devam etti:

"O zarflar aynı sandığa atılıp aynı kurullarca sayılmadı mı? Ama sadece kaybettikleri büyükşehir seçimini iptal ediyorlar. Sadece İstanbul ya da 31 Mart değil, Sayın Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı seçildiği 24 Haziran da incelenmeli. Sandık kurulları belirlenirken neredeydiniz, neden itiraz etmediniz? Bunlara göz yumarak kaybedeceğiniz seçimleri yenilemek için milletin idaresine tuzak mı kurdunuz?"

CHP: Şaibe varsa ilçeler de iptal edilmeli