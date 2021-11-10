Akşener, AB büyükelçileriyle görüştü

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ve AB üyesi ülkelerin büyükelçileriyle bir araya geldi.

Akşener, Landrut'un ev sahipliğinde düzenlenen yemekli programda, AB üyesi devletlerin büyükelçileriyle görüştü.

Basına kapalı program, 1,5 saat sürdü.

İYİ Parti'den açıklama

Görüşmeye ilişkin İYİ Parti'den yapılan açıklamada, Genel Başkan Akşener'in, büyükelçiler ile zaman zaman değerlendirmeler yapmak üzere bir araya geldiği belirtildi.

Açıklamada, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, bugünkü görüşmeye beraberinde Uluslararası Politikalar Başkanı, Bursa Milletvekili ve Dışişleri Komisyonu Üyesi Ahmet Kamil Erozan, Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Bahadır Erdem ile Aydın Milletvekili ve Dışişleri Komisyonu Üyesi Aydın Adnan Sezgin'le katıldığı aktarıldı.

Toplantıda, İYİ Parti'nin güçlendirilmiş parlamenter sisteme ilişkin çalışmaları konusunda büyükelçilere bilgi verildiği dile getirilen açıklamada, Türkiye'nin AB üyeliği perspektifi konusunda görüş alışverişinde bulunulduğu kaydedildi.

AB Türkiye Delegasyonu'ndan açıklama

Öte yandan görüşmeye ilişkin AB Türkiye Delegasyonu'ndan yapılan açıklamada da "Toplantıda Türkiye ve bölge gündemine ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu." ifadelerine yer verildi.