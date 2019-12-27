Akşener: Asgari ücreti 2 bin 650 lira yapın, vergiden de muaf bırakın

27 Aralık 2019

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan asgari ücret konusunda bir jest beklediğini belirterek, "Diyorum ki 2 bin 650 lira yapın, vergiden de muaf bırakın. O jesti kendisinden istiyorum." dedi.

Akşener, gazeteci Fatih Altaylı'nın sunduğu Teke Tek programına katıldı, soruları cevapladı.

Kanal İstanbul projesini değerlendiren Akşener, İYİ Parti'nin, AK Parti'nin getirdiği projelere kategorik olarak karşı olmadığını vurguladı.

Kanal İstanbul projesine yatırım olarak bakılması halinde bu projeye ekonomik olarak bir talep olup olmadığının sorulması gerektiğini belirten Akşener, "Bu 20 milyar dolarlık yatırımı yaptıktan sonra Türkiye ne kazanacak? Süveyş Kanalı gibi mi, Panama Kanalı gibi mi? Ne kazanacak? Böyle bir ekonomik talep Türkiye'de var mı?" diye sordu.

Hiçbir rantın oluşmasına izin verilmemesi ve yeşil alan bırakılması kaydıyla Kanal İstanbul projesine onay vereceklerini kaydeden Akşener, proje için referanduma gidilmesi gerektiğini savundu.

"Jest bekliyorum"

Asgari ücret konusunu da değerlendiren Akşener, bu ücretin vergi dışında kalması gerektiğini bildirdi.

Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan jest beklediğini belirterek, "Bugün asgari ücreti açıkladınız. Biz 2 bin 650 lira, vergi dışı olması gerektiğini söylemiştik. Arkadaşları bir şey istemiyor da ben istiyorum. Diyorum ki 2 bin 650 lira yapın, vergiden de muaf bırakın. O jesti kendisinden istiyorum." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin Libya ile imzaladığı anlaşmayı doğru bulduklarını vurgulayan Akşener, şunları kaydetti:

"Mavi vatan diye Meclis'e geldi, biz ona 'Evet' oyu verdik ama Sayın Erdoğan'ın bir asker göndermeye ilişkin tezkeresini ben de bugün gördüm. Tezkere konusunda Sayın Özdağ, Aydın Sezgin, Ahmet Erozan, Aytunç Çıray ile bir araya geliyoruz. Onlar bu işin uzmanı olan arkadaşlarımız. Bu dört arkadaşlarımız milletvekili arkadaşlarımızla bir araya geliyor. Ondan sonra da bir karar veriliyor. Kişisel fikrimi söylüyorum. Mehmetçiğin bir iç savaşın tarafı olmasını doğru bulmadığımı söylemek isterim."

Akşener, Libya tezkeresiyle ilgili Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun TBMM'yi bilgilendirmeleri gerektiğini de sözlerine ekledi.

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Kaynak: AA