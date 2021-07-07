Akşener: Aslında aşıyı vatandaşına sen çaktırmadan parayla satıyorsun

Partisinin Meclis'teki grup toplantısında konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener,, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın günlerce aşının Avrupa ülkelerinde ücretli olduğunu söylediğini hatırlatarak, "Avrupa’dan kahkaha sesleri geldi. Biz duyduk, kendisi adına utandık, ama Sayın Erdoğan, düştüğü gülünç durumdan hiç utanmadı." yorumunu yaptı.

Akşener, şöyle konuştu:

"Sayın Erdoğan, bu defa da çıktı, aziz milletimizin gözünün içine baka baka 'Batılı ülkelerde COVID aşıları ücretli yapılıyor' dedi. Önce, Almanya için 150 avro, İngiltere için ise 100 pound fiyat çıkardı. Ertesi gün, Avrupa ülkelerindeki fiyatı 100 avroya, İngiltere’deyse 50 pounda indirdi. Bunun üzerine, Avrupa’dan kahkaha sesleri geldi. Biz duyduk, kendisi adına utandık, ama Sayın Erdoğan, düştüğü gülünç durumdan hiç utanmadı.

Gerçekler, öyle çabuk gün yüzüne çıktı ki bu kez de kendisi yani Sayın Erdoğan, sanki hiç yalan söylememiş gibi, çıkıp ne dedi? 'Biz de dünyadaki ülkeler gibi, aşıyı ücretsiz yapıyoruz' dedi. Sayın Erdoğan, aslında aşıyı, vatandaşına kim parayla satıyor biliyor musun? Sen satıyorsun, sen. Hem de bunu, aklınca, çaktırmadan, vatandaşa hissettirmeden yapıyorsun. Tahsilata da hiç utanmadan, insanlarımız daha ikinci doz aşısını bile olmadan başlıyorsun. Önce elektriğe yüzde 15, ardından da doğal gaza yüzde 12 zam yaptın. 4 kişilik bir ailenin elektrik maliyeti, 183 liradan 211 liraya çıktı. Doğalgaz maliyeti ise, 166 liradan, 186 liraya yükseldi. Yani, 4 kişilik bir aile, eğer 1 sene boyunca yeni zam yapılmazsa yılda 600 lira, fazladan para ödemek zorunda kalacak. Devlet Malzeme Ofisi’nin yaptığı açıklamaya göre bir doz Biontech aşısının, Türkiye’ye maliyeti, 12 dolar, yani 100 lira. Yani, 4 kişilik ailemiz, kişi başı 100 liralık ikinci aşı için, toplamda 600 lira ödeyecek. Böyle bir tezgah olabilir mi? Böyle bir devlet yönetimi olabilir mi? Pandemi döneminde, senden başka elektriğe ve doğal gaza yani temel ihtiyaçlara, zam yapan başka bir hükümet başkanı var mı?"