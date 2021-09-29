Akşener: Bu harami düzeni birlikte değiştireceğiz

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, karayolu ile Kırşehir'e gitti.

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Akşener’i il sınırında karşıladı. Ekicioğlu’nun makam odasında konuşan Akşener, “Cumhur İttifakı tek partidir, Millet İttifakı birlikteliktir. Biz birlikte bu ucube rejimi göndereceğiz.” dedi.

Kırşehir’de kendisini bekleyen vatandaşlara seslenen Akşener, hükümeti eleştirdi.

Akşener şunları söyledi:

“Tarla başına, dönüm başına elli atmış kilo zararı olan çiftçiye 7 kilo 6 kilo yazan TARSİM… Bunlar gayretullaha dokunur (Allah’ın gücüne gider), biliyor musunuz? Bunlar kul hakkına girer. Bunlar vatandaşın yanında olmaktan çıkmış. Buna karşılık 5 maaş alan danışmanlar. Senin oğlun kızın işsiz, 5 maaş alan danışmanlar. Elbette haram olsun zıkkım olsun.

Ama şunu söyleyeyim, biz niye buradayız? Biz sizin sesiniz olmak üzere buradayız. Esnaf için müşteri için velinimettir. Seçmen de siyasetçi için velinimetidir. Çok uzun zamandır seçmen, millet velinimet olmaktan çıktı. Şimdi el ele vereceğiz. Seçmen ve bu millet, velinimet olacak. Benim geldiğim gibi, bütün ağaları buraları getireceksiniz. Karşınıza gelecekler. Ve el ele tutuşacağız sizinle, seçmeni birlikte velinimet haline getireceğiz.

Ondan sonra da, tepeden bakanlar, 13-14 uçakla gezenler, 250 bin lira maaş alanlar ve buna karşılık akşama ne pişireceğini bilmeyen kadınlar ülkesi olmasından, birlikte çıkaracağız. Bu ülkeyi refaha işsiz gençlerimizi işe kavuşturabilecek imkanlara sahip ülkeyiz biz. Ama hırsızlığın, yolsuzluğun, rüşvetin, israfın önüne geçtiğimiz dakika yurtsuz genç burssuz çocuk kalmaz.

Sayın Erdoğan diyor ki ‘650 lira burs veriyoruz, yüzünüze gözünüze dursun’ 600 - 650 lira burs ne demek biliyor musunuz? Günde 3 simit 3 çay bir de araba parası demek. Bir ay boyunca günde 20 lira demek 20 lira. Ayıptır be ayıptır. Sarayın günlük, aylık, yıllık giderlerini ben söylemeye utanıyorum onlar yemeğe utanmıyor. O yüzden hep birlikte el ele vererek bu harami düzeni birlikte değiştireceğiz.”