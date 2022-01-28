Akşener: Bu liyakatsizlik milletimizi enflasyona mahkûm ediyor, sanayiciyi iflasa sürüklüyor

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, organize sanayi bölgelerinde uygulanan enerji kesintilerini eleştirdi.

Akşener, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “BOTAŞ hâlen sanayi tesislerine tam olarak gaz ulaştıramadı. Bu liyakatsizlik; hem faturaları yükseltip milletimizi enflasyona mahkûm ediyor hem de sanayiciyi iflasa sürüklüyor. Madem yönetemiyorsunuz; getirin sandığı, biz gelelim, memleketi hakkıyla yönetelim. Biz çözeriz.” ifadelerini kullandı.