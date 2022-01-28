Akşener: Bu liyakatsizlik milletimizi enflasyona mahkûm ediyor, sanayiciyi iflasa sürüklüyor
İYİ Parti lideri Akşener, sanayideki enerji kesintileri konusunda, “Bu liyakatsizlik, hem faturaları yükseltip milletimizi enflasyona mahkûm ediyor hem de sanayiciyi iflasa sürüklüyor. Madem yönetemiyorsunuz; getirin sandığı, biz gelelim, memleketi hakkıyla yönetelim.” dedi.
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, organize sanayi bölgelerinde uygulanan enerji kesintilerini eleştirdi.
Akşener, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “BOTAŞ hâlen sanayi tesislerine tam olarak gaz ulaştıramadı. Bu liyakatsizlik; hem faturaları yükseltip milletimizi enflasyona mahkûm ediyor hem de sanayiciyi iflasa sürüklüyor. Madem yönetemiyorsunuz; getirin sandığı, biz gelelim, memleketi hakkıyla yönetelim. Biz çözeriz.” ifadelerini kullandı.