Akşener: Cumhurbaşkanı adayı değilim, başbakanlık seçiminde iddialayım

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Halk TV'de soruları yanıtladı. Akşener, Cumhurbaşkanlığı seçimi konusunda aday olmadığını, bunu daha önce de söylediğini ama anlaşılmadığını belirterek, "Kim aday olacak kısmında, seçilecek ve kazanacak bir aday olacak. Başbakanlık seçimi için iddialıyım." diye konuştu.

Başbakanlık konusunda CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile görüş paylaşmadığını belirten Akşener, kararın kendi şahsi kararı olduğunu belirtti. Akşener, "Bunu başından beri söylüyorum. Partili arkadaşılarım biliyor. Partili Cumhurbaşkanlığı sisteminin muadilini seçiyormuşuz gibi olduğu için bu netlikte söylüyorum." ifadelerini kullandı.

Akşener, sistem değişikliği için Cumhurbaşkanlığı makamını Millet ittifakı olarak kazanmaları gerektiğini belirterek, şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanlığı makamını bu sistemini değiştirmek için almamız gerekiyor. Mesele Tayyip bey meselesi değil. Tayyip bey yerine kimi oturtursanız oturtun öyle bir güçle yoldan çıkar kafa gider. Türkiye bunu gördü. Vatandaş yanıyor şu anda. Biz bu sistemi değiştirmek zorundayız.

'Bu sistemi değiştirecek bir şeyi yapmam' dedim. Bugün de diyorum ki Cumhurbaşkanlığı adayı değilim."