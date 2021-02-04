Akşener, Davutoğlu’nu evinde ziyaret etti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve eşi Sare Davutoğlu'nu Ankara'daki evlerinde ziyaret etti.

İYİ Parti'den yapılan açıklamada, iki Genel Başkanın, gündemdeki konularla ilgili olarak görüş alışverişinde bulunduğu belirtildi.

Ziyaretin ardından Davutoğlu, “İYİ Parti Genel Başkanı sayın Meral Akşener evimize nezaket ziyaretinde bulundu. Sayın Akşener’e bu nazik ziyareti için teşekkür ediyorum. Kendisiyle keyifli bir sohbet imkanı bulduk” açıklamasında bulundu.

Akşener de “Gelecek Partisi Genel Başkanı Sayın Ahmet Davutoğlu’na gösterdiği misafirperverlik için teşekkür ediyorum” ifadesini kullandı