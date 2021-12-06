Akşener: Değişimin ayak seslerini çok uzun bir zamandır söylüyorum

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'da Otizm Vakfı'nı ziyaret etti. Akşener, Türkiye Barolar Birliği (TBB) seçimlerinin değişimin öncüsü olduğu yönünde yapılan yorumlarla ilgili düşüncelerinin sorulması üzerine şunları söyledi:

“Yorumlara katılıyorum. Değişimin ayak seslerini çok uzun bir zamandır söylüyorum ben. Onun için katılıyorum. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. İyi bir dönem olacak. Nefes alacağız. Demokrasiyi, hukukun üstünlüğünü, adaleti, liyakati, şeffaflığı, hesap verilebilir olmayı mecbur hale getirecek bir değişim oldu. İster 2023, ister daha önce seçime gideceğiz. Siyasi partilerin birbirleriyle olan rekabeti, bu tür kavramlar üzerinden, 'Ben daha iyisini yapacağım' şeklinde olacak. İttifakların birbiriyle olan rekabeti, kutuplaştırma, ayrışma yerine, bu değişimler sürdüğü takdirde hizmet üzerinden, proje üzerinden yapılacak. İyi olacak.”

TBB'nin hafta sonu yapılan 36. Olağan Genel Kurulu'nda TBB Başkanlığı'na, 348 delegeden 182'sinin oyunu alan Ankara Barosu Başkanı Ramiz Erinç Sağkan seçilmişti.

26 Mayıs 2013'teki 32. Olağan Genel Kurul'da seçilen Metin Feyzioğlu, yaklaşık 8,5 yıldır Barolar Birliği Başkanlığı'nı yapıyordu.