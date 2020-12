Akşener: Diplomasideki tehditler, slogan atarak bertaraf edilemez

Takip Et

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu.

Türkiye'nin, vizyonsuz bir dış politikayla, diplomasiyi, ülke liderleriyle kanka muhabbetinden ibaret zanneden bir cehaletin pençesinde her geçen gün itibar kaybettiği, karanlık ve sisli bir yolda hızla ilerlediğini öne süren Akşener, şu ifadelere yer verdi:

"Dış politika; bir ülkenin ön savunma hattıdır, güvenliğidir, ekonomik coğrafyaya hükmetme yeteneğidir, çatışmaların, silahsız olarak çözümlenmesine imkan verecek gücüdür, devletin prestijidir. Dış politika, sadece düşmanlara karşı değil dost ve müttefiklere karşı da ülkenin hak ve hukukunun koruyucusudur. Sayın Erdoğan'ın ve cahil danışmanlarının elinde Türkiye, maalesef egemenlik hakkını kullandığı için cezalandırılmak istenen bir ülke durumuna geldi. Bu böyle gitmez. Türkiye, bu vizyonsuzluğu, bu beceriksizliği daha fazla taşıyamaz. Diplomasideki tehditler, slogan atarak bertaraf edilemez. Devlet yönetmek ciddiyet ister. Şartlara göre pozisyon almak başkadır, dayatılan her şartın şekline girmek başkadır."

Dış politikayla ilgili uyarılarının dinlenilmediğini söyleyen Akşener, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Nitekim, bugün geldiğimiz noktada; Amerika Birleşik Devletleri'nin, S-400'ler nedeniyle aldığı yaptırım kararı, bu vizyonsuzluğun sonucudur. Bizim için milli bir mesele olan İdlib'deki gözlem noktalarımızın iktidar ve küçük ortakları tarafından, sessizce terkedilmiş olması, bu beceriksizliğin sonucudur. Doğu Türkistanlı kardeşlerimize zulmeden Çin'e, tek bir söz söyleyememek, bu kifayetsizliğin sonucudur. Tepeden tırnağa haklı olduğumuz Doğu Akdeniz'de, 'Sana ne?' diye posta koydukları Avrupa Birliği'nden, arabuluculuk istemek zorunda kalmak, bu cehaletin, bu iş bilmezliğin sonucudur."

İYİ Parti olarak, Türkiye'ye yöneltilen her tehdidin, her yaptırımın, her düşmanca adımın karşısında olduklarını vurgulayan Akşener, "Çünkü AK Parti iktidarının, haklı olduğumuz konularda bile bizi haksız duruma düşürmeyi becerebilen akılsızlığının faturasının, milletimize ve kurumlarımıza çıkarılmasına göz yumamayız. Darbe meraklısı, vesayetçi Dışişleri Bakanı inanmak istemese de milletimiz, sandıkta yetkiyi bize verdiği vakit yönetme sorumluluğunu aslanlar gibi alacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın." diye konuştu.