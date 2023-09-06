Akşener duyurdu: İYİ Parti, İstanbul ve Ankara dahil her kentte adayını çıkaracak

İYİ Parti, geçen genel seçimde CHP'nin de içinde olduğu Millet İttifakı'nın bir üyesiydi. Ortak cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu seçimi kazanamamıştı. Seçimin ardından ittifak bozulmuştu.

Gazeteci Fatih Altaylı’nın YouTube kanalında konuşan Akşener, ittifak siyasetine şiddetle karşı olduğunu ifade etti.

"Bunlar insanları kutuplaştırıyor" diyen Akşener, seçim boyunca fakirin derdini, emekliyi ve sığınmacıyı konuşamadıklarını kaydetti.

İYİ Parti lideri, "Biz PKK’lı değiliz, Kandil bizi desteklemiyor. Bunu söyleyen şerefsizdir" diye gezdiklerini belirterek "Biz bunun için kurmadık ki bu partiyi. Kuruluş ayarlarına dönüyoruz biz şu anda" ifadesini kullandı.

İstanbul ve Ankara mesajı

Akşener, “İstanbul ve Ankara’nın eski ortağınızın partisi tarafından kaybedileceğini göze alıyor musunuz?” sorusuna da şu yanıtı verdi: “Hepsini alıyoruz. Belki bizimki seçilecek. Öyle adaylar çıkaracağız ki… İzmir’de CHP ceketini assa seçilir diye bir kanaat var. Ümit Özlale şu an itibariyle çalışıyor. ‘Ben adayım’dedi. 81 ilde aday çıkaracağız. Ama küçücük ilçelerde öyle şeyler olur ki teşkilatlar kendi aralarında işbirliği yapıyorlar. Onlar yapılabilir."

İttifak hakkındaki kararın nihali olup olmadığına ilişkin soruyu yanıtlayan Akşener şunları kaydetti: “Genel İdare Kurulu’nu haftaya çağıracağım ben. GİK’ten (Genel İdare Kurulu) geçtiği an nihai karardır. Ben de Ekrem beye yakınım. Ekrem beyin CHP Genel Başkanlığı adaylığı söz konusu olduğunda CHP’li kişiler çıktılar benim CHP’nin içişlerine karıştığımı iddia ettiler. Ki çok ayıp bir şeydir bu.”