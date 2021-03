Akşener: Ekonomi artık dikiş tutmuyor

Takip Et

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "(Türk) demenin bir ayırma değil, bir birliktelik arzusu olduğunu görmek istemeyenler; Türk devletini, uçuruma sürükleyenler elbette Andımız'ın son cümlesinde şaşkına dönerler. Ama o arkadaşlar hiç kusura bakmasın, bizler hala buradayız, Türk Devleti hala burada, Cumhuriyet hala burada." dedi.

İYİ Parti TBMM Grup Toplantısı, Hira Zümra Demirci isimli öğrencinin, kürsüden Andımız'ı okutmasıyla başladı.

Meral Akşener, konuşmasının başında Demirci'ye teşekkür ederek, "Umarım birileri duymuştur. Bu arada 'İyi dersler arkadaşlar.' dedi, onu da unutmayalım." ifadelerini kullandı.

Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümü vesilesiyle yarın bu şehre bir ziyaret gerçekleştireceğini belirten Akşener, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün şehitleri rahmet, minnet ve şükranla andı.

Akşener, bu ülkede Mustafa Kemallere idam fermanı yazanlar, milletin Meclisi'nin üzerine ordu gönderenler, milletine 'terörist.' diyenlerin, Andımız'ı yasaklayanların olduğunu ifade ederek, buna çok da şaşırmadıklarını, onları anlayabildiklerini söyledi. Akşener, şöyle konuştu:

"Andımızın sözleri ağır gelenler, elbette Andımız'ı yasaklamak ister. Küçüklerini korumak yerine, onlara göz dikenler, elbette Andımız okunmasın isterler. Oy hesabı dışında, büyüklerini sayıdan saymayanlar, yaş almışına, emeklisine sahip çıkmayanlar, elbette Andımız duyulmasın isterler. Yandaşını milletinden çok sevenler, yükselme ve ileri gitme idealini içine sindiremeyenler, elbette Andımız bilinmesin isterler. 'Büyük Atatürk' dendiğinde, kaşıntı tutanlar, çalışmak yerine, çalıp, çırpanlar, elbette Andımız hatırlanmasın isterler. En önemlisi de, 'Türk' demenin bir ayırma değil, bir birliktelik arzusu olduğunu görmek istemeyenler; Türk Devleti'ni, uçuruma sürükleyenler elbette Andımız'ın son cümlesinde şaşkına dönerler. Ama o arkadaşlar hiç kusura bakmasın, bizler hala buradayız, Türk Devleti hala burada, Cumhuriyet hala burada. Çünkü bu topraklarda, milletini ve memleketini özünden çok sevenler, kendilerini ve koltuklarını, özünden çok sevenlere karşı, her defasında galip gelmiştir. Her zaman da galip gelecektir."

"Bu karara isyan ediyormuş gibi yapıyorlar"

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Andımız'ın inançlarında, sözlerinde, yaptıklarında, yapacaklarında olduğunu vurgulayarak, "Andımız, milletimize duyduğumuz sevgide, büyük, güçlü ve zengin bir Türkiye'ye duyduğumuz özlemdedir. Andımız, kahraman atalarımızın aziz hatırasında, Atatürk'ümüzün mirasındadır. Andımız, kalplerimizde, andımız ruhumuzda, andımız irademizdedir. O nedenle, andımıza el uzatmaya cüret edenlere inat, bir kez daha (Ne mutlu Türküm diyene.)" şeklinde konuştu.

Bakanlıkların ikisinin adının başında "milli" kelimesi bulunduğunu ve kafiye olsun diye kullanılmadığını ifade eden Akşener, "Milli Eğitim Bakanlığı'nın, milli kimliğimize vurgu yapan, milli şuuru besleyen Andımız ile yargı üzerinden mücadeleye girmesi, acı olduğu kadar da ironiktir. 'Yerli ve milliyiz.' diyenlerin, aslında ne olmadıklarını göstermesi bakımından da, bir o kadar öğreticidir." sözlerini sarf etti.

Danıştay'ın 2018 yılında verdiği "Andımız yeniden okutulmalı." kararının ardından birçok defa kararın uygulanmasına yönelik çağrıda bulunduğunu anlatan Akşener, partisinin Meclis grubunun soru ve araştırma önergeleri verdiğini söyledi.

Meral Akşener, "Tüm bu süreçte iktidardan da ortağından da daha doğrusu ortaklarından da ses çıkmadı. Genel Kurul kararından sonra, bu karara isyan ediyormuş gibi yapıyorlar. İbretlik gerçekten. Allah kimseyi böyle yoldan çıkartmasın. Abdürrahim Karakoç ne güzel söylüyor, 'Bindirmişler bir gemiye/Rotasından haberi yok/Korkuyor Türküm demeye/Atasından haberi yok. Derdi, davası oy için/Seneyi satar, ay için/Herkese çatar, bey için/Ötesinden haberi yok." ifadelerini kullandı.

Mısır tepkisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçen cuma namazı çıkışında sarf ettiği "Türkiye’nin Mısır ile ilişkileri üst düzeyde değil de bir tık altında sürecek.” sözlerini hatırlatan Akşener, şunları söyledi:

"Şu devlet insanı ağırlığına bakar mısınız? Şahsım diplomasisinden ‘Tık’ diplomasisine terfi ettik. Bir ‘tık' altında sürecekmiş… Bir ‘tık' ne demek Sayın Erdoğan? Sisi'yle sen görüşmeyeceksin, bir ‘tık' altında, Sayın Çavuşoğlu mu görüşecek? Elçilik açmayacaksınız, bir ‘tık' altında, maslahatgüzar mı göndereceksiniz? İhracat yapmayacaksınız, bir ‘tık' altında, ithalat mı yapacaksınız? Sisi'ye darbeci, diktatör demeyeceksiniz, bir ‘tık' altında, ‘Cumhurbaşkanı' mı diyeceksiniz? Rabia yapmayacaksınız, bir ‘tık' altında, 3 parmak mı göstereceksiniz? Biz elbette, Türkiye'nin tüm ülkelerle, sağlıklı ve istikrarlı ilişkiler kurmasını isteriz. Bunu da, Amerika istiyor diye değil, Avrupa ısrar ediyor diye değil, ama; Türkiye'yi, Ortadoğu'da yalnızlaştıran, milyarlarca liralık yatırımı heba eden bir politikanın, herkesçe malum olup da seslendirilmeyen sebeplerle terk edilmesini elbette sorgularız. Türkiye'nin Cumhurbaşkanı, Mısır'a niye küstü, şimdi niye barışıyor? Hayır mı, şer mi? Elbette bilmek isteriz. Ve kaybedilen zamanın, tepilen fırsatların, hesabını kim verecek, elbette öğrenmek isteriz.

Bu, milletimizin bize verdiği sorumluluğun gereğidir. Ama tüm bunlara cevap veremeyip, bir de üstüne ‘Bir tık aşağısı' demek, ‘Oylarım düşüyor, dış politikada da zor durumdayım. Kendimi kurtarmak için, Sisi'yle görüşmem lazım; ama, bunu nasıl yapacağımı bilmiyorum' demektir. Şahsi çıkarların, koltuk korkularının dayattığı tıklarla devlet yönetilmez sayın Erdoğan. Bir tık aşağısı, bir tık yukarısı milletin, memleketin çıkarları korunamaz. Çık devlet insanı gibi milletimize şimdiye kadar atılan yanlış adımların hesabını ver. Tık muhabbeti ile milletimizi oyalamaya çalışma. Sayın Erdoğan’ın Mısır için, Gazze için yaptığı oralardaki acıları iç siyasete malzeme yapıp, kullanmaktır. Her şey ve herkes kendi iktidarına hizmet ettiği sürece kıymetlidir. Bu nedenle gün gelir Sayın Erdoğan’ın iktidarın devamı Mısır ile İsrail ile el sıkışmayı gerektirir. O zaman ne Rabia, ne Mavi Marmara Sayın Erdoğan için artık önemli değildir. Gün gelir Sayın Erdoğan’ın iktidarın devamı PKK ile masaya oturmayı gerektirir işte o zaman ne şehitlerimiz ne memleket artık önemli değildir. Sessiz sedasız, kapalı kapılar ardından konuşmalar yapılır."

Ekonomi reform paketi eleştirisi

Akşener konuşmasının devamında, "Hep anlatmaya çalıştığımız gerçek şu; bu iktidar, artık her adımını, sadece iktidarını korumak için atıyor. Diplomasideki manevraları da reform paketleri de eylem planları da hep aynı amaca hizmet ediyor. Bakıyorlar ki iktidarı korumak için bazı adımlar atmaları lazım. Hemen ortaya yeni bir paket, yeni bir plan sürüyorlar. Bunun son örneği olarak Sayın Erdoğan, geçen hafta ekonomide reform paketini açıkladı. Beklenenin aksine açıklama sırasında hem döviz kuru hem de faizler arttı. Hatırlarsanız biz bu durumu daha önce de görmüştük. Kulakları çınlasın Damat Bakan da bakanlığı döneminde bol bol paket açıklardı. Onun da açıkladığı her pakette döviz kuru ve faizler artardı. Demek ki bu durum bir aile geleneğiymiş. Ekonomi artık dikiş tutmuyor Sayın Erdoğan. Gerçeklerden uzak paketlerine, planlarına milletimiz artık inanmıyor. Bak şimdiden uyarıyorum, damadın da hemen her ay yeni bir paket açıklıyordu, sonunda paket oldu."

"Biliyorsunuz, her hafta bu kürsüden, gıda enflasyonuna, tüketici enflasyonuna, üretici enflasyonuna dikkat çekiyoruz." diyen Akşener, "Bunlara artık bir yenisi daha eklendi: 'Eylem planı enflasyonu'. Eylem planı yapmaktan, eylemin kendisine bir türlü fırsat bulamıyorlar. Üstelik, aylarca üzerinde çalışıp, karşımıza çıkardıkları reform paketi de aynı cips paketleri gibi. Yüzde sekseni havayla dolu… Bakın arkadaşlarımız saymışlar: Üç aydır, bütün bakanlıkların üzerinde çalıştığı, 98 sayfalık reform kitapçığının, 50 sayfasından fazlası, başlık, içindekiler, fiyakalı resimler ve notlardan oluşuyor. Ekonomi ile ilgili konulara ilişkin bilgiler de zaten Yıllık Program’da ve Orta Vadeli Program’da var. Yani Saray Danışmanları, üç ay boyunca allamışlar pullamışlar, eski programlardakileri kopyalayıp yapıştırmışlar. Mesela, reçete diye sundukları 'ürün uzayı', 10 yıldan beri akademisyenlerin, sanayi odalarının çalıştığı bir konu. Hatta biz, çoktan üzerinde çalışıp, projelendirdik bile. Keşke altını dolduramayıp rezil olmak yerine, bize sorsalardı. Bize sorsalar, kendileriyle paylaşırdık." ifadelerini kullandı.

Akşener sözlerini şöyle sürdürdü: "Pakette öyle maddeler var ki bu maddeler, sanki bizzat Sayın Erdoğan’a karşı yapılmış. Kendisinin bunlardan haberi var mı, gerçekten şüpheliyim. Mesela, kamuda taşıt alımı ve kiralanmasına, temsil ve ağırlamaya, harcama sınırları getirilecekmiş. Yönetim kurullarına yapılan atamalara da sınırlama getirilecekmiş. Yani çakarlı lüks arabalara, banka yönetimine atanan güreşçilere, üç, dört yerden maaş alan, yeğen, görümce ve bacanaklara kısıtlama geliyor. Mesela; 'Meclisin bütçe hakkının kapsamı genişleyecek, şeffaflık ve hesap verebilirlik artacak' diyorlar. Çok güzel, sonuna kadar da destekliyoruz. Ama bir şartla; hesap verebilirliğe, Merkez Bankası’nın buhar olan 128 milyarından başlayalım. Var mısınız? Paketi neresinden tutsanız elinizde kalıyor. Mesela Sayın Erdoğan, dünyanın en yüksek enflasyonuna sahipken, 'fiyat istikrarını bir yana koyuyoruz' diyor. Ekonomimizin en önemli problemlerinden biri, yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı iken, Ekonomi Reform Paketi’nin getirdiği çözüm, fiyat istikrar komitesi kurmak. Sayın Erdoğan; siyasette alıştığın polisiye tedbirleri, ekonomiye uygulamayı artık bırak. Bu millet, polisiye tedbirlerin işe yaramadığını, daha önce tanzim satış kuyruklarında gördü. Bunlarla uğraşacağına, önce git; ekonomide verimliliği nasıl artırırım, piyasa sistemini daha iyi nasıl çalıştırırım, iş dünyasına güven verip, ekonomideki riskleri nasıl azaltırım, fiyat istikrarını nasıl sağlarım, bunlara kafa yor." (AA-ANKA)