Akşener: Erdoğan itiraf etmiş, sorumluluğu almış

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'da Keçiören Subayevlerindeki Tüm Özel Halk Otobüsleri Toplanma Noktasını ziyaret etti. Akşener, ziyaret sonrasında gazetecilerin gündemle ilgili sorularını da yanıtladı.

Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gara Operasyonu için yaptığı, "Bu operasyonun sorumlusu başkomutan ve yürütmenin başı olan Cumhurbaşkanından, askerinden polisine, istihbaratçısına kadar Türkiye Devleti'dir." açıklamasını değerlendirdi. Akşener, “Erdoğan, ‘sorumlu benim’ demiş, doğru. Başkomutanlar talimat verir. Siyasi irade olarak o talimatı veren Erdoğan. O da zaten itiraf etmiş, sorumluluğu almış." diye konuştu.

Akşener, "Erdoğan, 'devlet eşittir benim' demiş. O zaman AKP Genel Başkanı olmayı bir kenara koysun, hayatında bir kere hepimizin Cumhurbaşkanı olsun, çok fayda sağlayacak." diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirdi.

Akşener, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz'ın Osman Öcalan'ın TRT'ye çıkmasıyla ilgili, "Devlet elbette terör örgütü mensupları arasındaki ikilikleri, ayrışmaları kullanır; bu, dünyanın her yerinde böyledir." açıklaması için de şu değerlendirmeyi yaptı:

"Ne devletmiş kardeşim. Bunlar yapılıyor ondan sonra da sorumluluk almak sıfır. Muhayyel bir devlet üzerine bırakılıyor. Kim bu devlet? Osman Öcalan’ın TRT’ye çıkarılması yani herhangi bir güvenlik bürokratının talimatı ile olduysa bu başka bir şey, İsmet Yılmaz’ın talimatıyla olduysa bu başka bir şey. Erdoğan’ın talimatı ile oluruyla olduysa bu başka bir şey. Şimdi elini yıkayıp çıkamazsınız."